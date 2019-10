Nij fers Dichter fan Fryslân: 'De campus'

DE CAMPUS



Wat ferlern gong, komt soms yn oare

foarmen en oare gesichten werom,

sa'tst hjirre bytiden de skynsels hearst fan

boeren, skippers en oar hantsjebakkend

hannelsfolk, in slaan klèts lykas bûten

de kletterjende fontein Mercurius.

Somtiden ek, op simmerdagen as hjoed,

kinst op it dak, dêr't in hurdstiennen klok

de himel hammeret, Frjentsjer lizzen sjen.

In slach djipper ûnder tiid syn tillende

kimen sjochst it skele each fan de stege

godsfanger hear Maccovius, drinkend

yn de Bogt fan Guné, mei syn sweager

Rembrandt en, pimpeljendewei, in swik

Hongaarske studinten deromhinne.

Somtiden komt yn oare foarmen en

oare gesichten werom wat ferlern gong:

dit lân dat op 'e nij in universiteit wûn,

no, farrende ûnder Grinzer flagge,

de namme yn it Ingelsk tsjin de gevel.

Dêr't de klok langeroan oare talen en

oare tiden wiist, gûlt fierderop in hûn

yn de gong fan de Fryske Akademy.

Fan stimmen swier hjoed it swurk boppe

it Wilhelminaplein. Yn grand kafee Z

seit it fjouwer talen pratende famke

út Budapest: Jawis, studinte bin ik,

mar suster ek fan âlde faganten, ay,

wûnderlik binne hjir de spoaren fan

de Campus, und fabelhaft die Fabelstadt.