Zembla: 'Unfeilige farrûte wie oarsaak fan kontenerramp mei MSC Zoe'

"Het schip is zestig meter breed. Met dertig graden slagzij neemt de diepgang zeker met 15 meter toe. Dan moet ie 'gestoten' hebben, de grond hebben geraakt." Dat konkludearret Klaas Reinigert, âld-direkteur fan bergingsbedriuw Smit Tak en earder adviseur fan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Ald-loads Gerrit Terpstra ûnderskriuwt de konklúzje: "Ik denk dat door de weersomstandigheden en de extreme slingeringen, het schip de bodem heeft geraakt." Hy wiist op de ûndjipten yn de rûte dy't de MSC Zoe fear, benammen boppe Skylge: "Er zijn daar stukken van maar 17 meter diep en zelfs van 16,4."

Slachside

Ut ûndersyk fan Zembla hat bliken dien de Zoe mei in djipgong fan 12,7 meter troch de ûndjippe súdlike rûte boppe it Waad fear. Troch it waar fan doe, noardwesterstoarm wynkrêft 8, makke it skip slachside. Ut meardere boarnen blykt dat dy oprûn oant mear as tritich graden. De romp fan de Zoe kaam dêrtroch meters djipper te lizzen, wêrtroch't it skip neffens saakkundigen de seeboaiem rekke. Se ferwize nei in tabel yn de Passage Planning Guide, in nautysk standertwurk fan Witherby's út Edinburgh. Dêrút blykt dat de djipgong fan in skip as de Zoe by slachside mei meters tanimt.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) en it Iepenbier Ministearje (IM) ûndersykje de tadracht. Nei alle gedachten komme se begjin takom jier mei har rapport. Beide ynstânsjes komme net it telefyzjeprogramma oan it wurd, mar ien belutsen ûndersiker befêstiget yn de útstjoering: "Aan een instrument op de brug was te zien dat het schip meer dan dertig graden slagzij had gemaakt."

Rûte

Kontenerskippen as de MSC Zoe kinne ûnderweis nei de Dútske havens kieze út de noardlike 'djipwetter rûte' en in ûndjippere súdlike rûte dy't ticht by de Waadeilannen giet. Frachtskippen nimme standert de súdlike want dy is koarter. Neffens bergingsekspert Klaas Reinigert kin dat no feroarje: "Als het schip de grond geraakt heeft, dan is misschien die route niet meer veilig."

Rederij MSC ûntkent dat de MSC Zoe de seeboaiem rekke hat. Wol stjoert de rederij de kontenerskippen no oer de noardlike rûte. Oer dy kar seit in wurdfierder: "In afwachting van de onderzoeken kiest MSC er vrijwillig voor om de noordelijke route te nemen, ondanks dat we de zuidelijke als veilig beschouwen."