Stefan van der Pal leit foar op skema en tinkt 100 km al yn 30 oeren te swimmen

De Ljouwerter ultra-atleet is moandei mei syn training begûn. Hy swimt acht oeren deis om te oefenjen foar de Alvestêdetocht. It giet dus better as er tocht hie. "Natuurlijk zijn er klachten van de schouders, ellebogen, onderrug en schuurplekken." Dêr krijt er help fan de fysio by.

Hy hat ek stipe fan meiswimmers, dêr't er wiis mei is. "Vandaag waren er 5 vrienden die een aantal kilometers hebben meegezwommen. Dat motiveert ondanks dat sommige mensen harder of langzamer gaan."

Van der Pal wol de Alvestêdetocht yn de simmer takom jier swimme. It bûtenwetter is no te kâld om te trainen, dus dêrom is er nei it swimbad útwykt.