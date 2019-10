Hoanne komt nei restauraasje werom op Ryptsjerkster tsjerketoer

De tsjerke is boud yn 1757, en de klok is noch âlder, dy is makke yn 1546. De klok wurdt yn desimber pleatst, dy is no noch yn Dútslân dêr't er opknapt wurdt. De toer wie der min oan ta, sa is ûnder oaren de draachkonstruksje reparearre.

De minne steat kaam oan it ljocht troch it goede gehoar fan in tal ynwenners. Oan it lûd fan de klok koene se hearre dat der wat oan de hân wie mei de toer.

It hiele projekt hat sa'n 120.000 euro koste, byinoar brocht troch de 'Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel'.