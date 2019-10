Arriva set 'Thialf Express' yn by fiif grutte reedrydwedstriden

Mei de nije Express is it iisstadion better berikber mei it iepenbier ferfier. De line slút oan op de intercity's fan NS op stasjon Hearrenfean.



De Express rydt ek by de KPN NK ôfstannen (27-29 desimber), ISU EK ôfstannen (10-12 jannewaris), KPN NK allround & sprint (25-26 jannewaris) en de ISU World Cup finale (7-8 maart).



De bus rydt elk healoere tusken busstasjon Hearrenfean en de reguliere bushalte by Thialf. De Thialf Express rydt oardel oere foarôfgeand oan de wedstriid oant oardeloere nei ôfrin fan de lêste wedstriid.