FIDEO: IepenUP Live mei spesjale teäteredysje 'Niet meer alleen'

"Vandaag is je laatste dag, geniet er maar van", dat hearde Ninah Tiemersma fan har heit doe't se noch net iens tsien jier âld wie. Sy en har mem giene fuort by har ferslave heit doe't se acht wie. Dêrnei waarden se jierren lang alle dagen troch him bedrige.

Hoe giest dêr mei om as jong bern? Net dus. Op har tsiende waard der by har PTSS fêststeld. Drege jierren folgen en se wie sels suïsidaal. Oant se de trageedzjes en toanielstikken út de Grykske Aldheid ûntduts en dêr froulju yn tsjinkaam, dy't krekt as har te faak en te folle bleatsteld waarden oan geweld.

De trageedzje waard har remeedzje, se skreau der har proefskrift oer en no it toanielstik 'Niet meer alleen'. Dêryn ferbynt se har ûnderfiningen oan de Grykske Aldheid ta in nij ferhaal. Har ferhaal fan it oerein wrakseljen en omgean mei har eigen tragyske skiednis.