Soad belangstelling foar funksje fan berneboargemaster yn Noardeast-Fryslân

Mear as 40 bern wolle berneboargemaster fan Noardeast-Fryslân wurde. It giet om 25 famkes dy't har oanmeld hawwe foar de funksje en 18 jonges. Sy moatte no earst in filmke meitsje oer wat sy graach oars ha wolle foar in leuke takomst yn har doarp of stêd.