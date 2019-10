Nij projekt fan start foar skjinner wetter om lânboubedriuwen hinne

In groep Fryske melkfeehâlders is al langer dwaande om derfoar te soargjen dat der sa min mooglik fersmoarge wetter fan it hiem ôf de sleatten yn spielt. Ferskate partijen ha woansdeitemiddei yn Hallum har hântekening set ûnder in projekt, om derfoar te soargjen dat ek bouboeren minder smoarch wetter ôffiere.

Op it hiem fan bouboer Van Gunst-Boersma yn Hallum ha de LTO, de Agraryske Jongerein Fryslân, it Wetterskip en de Nederlânske Ikkerbou Fakbûn in yntinsjeferklearring tekene.