FIDEO: Twadde dei fan grutskalige kontrôle op Waadsee

De ynstânsjes wolle sjen oft brûkers fan it Waadgebiet har hâlde oan de regels dy't dêr jilde. Bygelyks de regels omtrint fisknetten of stiltegebieten. Mar it is net allinnich de beropsfeart dy't in kontrôle krijt.

Tiisdei waard der ek al in grutte kontrôle op it Waad útfierd.