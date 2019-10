F-35 komt nije wike; definsje fiert dat mei in fly-by

Dat hat de fleanbasis yn Ljouwert bekend makke. De F-35 wie al earder yn Ljouwert foar in test en belibbingsflecht, mar it tastel dat nije wike komt, wurdt echt stasjonearre yn Ljouwert.

De fleanbasis sprekt fan in histoarysk momint, om't it 70 jier lyn is dat it earste jachtfleantúch yn Ljouwert kaam. De fly-by mei de F-35 en de foargongers sil healwei de middei hâlden wurde.

De ferwachting is dat der in protte publyk op ôf komme sil. Dêrom binne yn de buert fan de fleanbasis spesjale ferkearsmaatregels nommen. Sa binne der spesjale spottersplakken en parkearplakken ynrjochte.