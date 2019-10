Bonken en skeletten fûn yn Ljouwert by kabelwurksumheden

By it ferfangen fan de kabels kamen de wurklju tiisdei al in hiele kiste tsjin mei ynhâld. Dêr seagen se bot fan op. De plysje waard ynskeakele, de KPN en de gemeente op de hichte brocht en doe kamen ek de archeologen fan MUG Ingenieursbureau. Ek woansdei binne wer ferskillende kisten en bonken fûn.

It begraafplak hearde by in Fransiskaner kleaster dat yn de 16de iuw in skoft yn funksje wie. Der binne hjir al earder minsklike resten fûn by de oanlis fan de kabels.

Archeologysk ûndersyk kin in soad ynformaasje oer de minsken jaan. De kâns is grut dat der noch mear fûn wurdt. Dêrtroch kin it wurk oan de kabels fertraging oprinne.