Emancipatiewandeling vertelt over straatnamen in Skoatterwâld

'Emancipatie in 14 verhalen'

Het initiatief komt van D66-raadslid van Heerenveen Ojanne de Vries en Freja van der Zee. Die laatste heeft een zogeheten 'Geschiedenisburo'. Ze bedachten een route met de naam 'Emancipatie in 14 verhalen'. Reden is dat ze aandacht willen vragen voor de personen achter de straatnamen in Skoatterwâld.

In de wijk hebben de straten namen als Domela Nieuwenhuisweg of Anna Giezenweg. Het zijn namen van mannen en vrouwen die zich hebben ingezet voor de gelijke rechten van vrouwen of arbeiders.