Ljouwerter frijsprutsen foar hasjfynst fan 500 kilo

De man wie yn july 2017 mei trije oaren yn in loads oan de Giek yn Drachten. Se wienen dwaande mei in frachtweintrailer mei Russysk kenteken, dêr't de 500 kilo hasj, mei in strjitwearde fan hast 5 miljoen, ûnder ferstoppe siet yn kokers.

De Ljouwerter sei dat er dêr as in soarte fan oppasser wie en lykas de oaren net wist fan de drugs. De oare trije mannen binne frijsprutsen om't neffens de rjochtbank oan de bûtenkant net te sjen wie dat der hasj yn de kokers siet.

In speurhûn ûntduts de hasj. De plysje hie net kontrolearre dat de mannen yn de loads de wein oan it reparearjen wienen, sa't se seinen. Neffens de rjochtbank koe har ferhaal 'niet als ongeloofwaardig terzijde worden geschoven'. Dêrom is ek de Ljouwerter frijsprutsen.