Emansipaasjekuier fertelt oer strjitnammen yn Skoatterwâld

'Emancipatie in 14 verhalen'

It inisjatyf komt fan D66-riedslid fan Hearrenfean Ojanne de Vries en Freja van der Zee. Dy lêste hat in saneamd 'Geschiedenisburo'. Se betochten in rûte mei de namme 'Emancipatie in 14 verhalen'. Reden is dat se omtinken freegje wolle foar de persoanen efter de strjitnammen yn Skoatterwâld.

Yn de wyk hawwe de strjitten nammen as Domela Nieuwenhuiswei of Anna Giezenwei. It binne nammen fan manlju en froulju dy't har ynsetten foar de gelikense rjochten fan froulju of arbeiders.