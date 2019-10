HEA! Houten spoarbaan ûnder hannen

Frijwilligers fan it Nationaal Modelspoor Museum yn Snits binne de hiele moanne yn it spier om in fyftjin meter lange houten spoarbaan mei treintsjes op te knappen. It museum krige de baan skonken fan KidsProject, dy't de trein útstalde op plakken dêr't (sike) bern komme. It museum nimt net allinnich de kolleksje, mar ek dy aktiviteiten oer.