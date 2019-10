De gemeente hat it beslút naam, om't der in parkeargaraazje ûnder it fjild sit. Hjir meie mar in beheind tal swiere foertugen op stean.

By de ôfrûne demonstraasjes yn Den Haach kamen boeren manmachtich mei harren trekkers en grut materiaal nei it fjild. Dit sil tenei net mear meie.