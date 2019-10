Verwisseling wint spannende Strontrace

It like der in skoft op dat de Sterke Jerke de Strontrace fan dit jier op har namme skriuwe koe, mar troch problemen by Amsterdam koe de Verwisseling in efterstân fan in dik kertier goedmeitsje.

In ûnbekend frachtskip dat troch de plysje by in Amsterdamse slûs tsjinhâlden waard, soarge derfoar dat de Verwisseling bykomme koe. En dat kaam foar de Verwisseling krekt op it goeie momint, want yn de grêften koene sy har sterke punt, it boomkjen, ynsette om dy efterstân om te bûgjen nei in foarsprong.

Nei in rêstperioade op it IJ ferpleatste de striid him nei de Iselmar, dêr wêr't de Sterke Jerke har sterkste punt wer ynsette koe: it silen. Se pakten hjir in minút foarsprong op de direkte tsjinstanner, mar om't der by Enkhuzen opnij in slûs yn de rûte siet, koe de Verwisseling opnij langssiden komme.

Yn it lêste stik bleaune de beide konkurrinten ticht byinoar, mar koe de Verwisseling noch krekt in foarsprong kreëare en behâlde op de Sterke Jerke. It wie foar it earst dat it skûtsje Sterke Jerke meidie oan de Strontrace.

De edysje fan dit jier wie benammen swier om't der amper wyn stie. Hjirtroch wie de finish ek letter as earder ferwachte.