"Restauraasje toer Boalsert kin wol jier duorje"

De toer oan de kade krijt de nedige belangstelling. Alle dagen fytse der kloften minsken del om de toerdielen te besjen. De tuorren steane yn de bûtenloft om't der binnen net genôch romte is. Om de waarsynfloeden te beheinen wurdt der in soad tinte omhinne boud. De hiele operaasje kostet in soad tiid, mar sa giet it noch altyd flotter en is it makliker as wannear't de toer gewoan op syn plak bleaun wie. "Je moatte dan alle kearen omheech en yn drege omstannichheden wurkje. Dat is hast net te dwaan en je kinne der gewoan net goed by." sa seit Landman. "En no hawwe we alles moai tichtby. Ek de wurkpleats is no om de hoeke, dat makket it allegearre in stik makliker."

Dat it wurk mooglik wol in jier duorret fynt La Roi net sa slim. ''Ik haw leaver dat we it yn ien kear goed dogge. It moat foar de kommene fyftich jier of langer gewoan wer yn oarder wêze."

Hoefolle de operaasje krekt kostje sil is noch net dúdlik. La Roi slút net út dat er nochris nei de gemeenteried moat foar ekstra jild. Ek sil besjoen wurde oft it ryk of oare subsydzjeferstrekkers meibetelje kinne.