Wurkstraf foar Drachtster dy't pink fan BOA brutsen hat

De Drachtster wie it net iens mei it feit dat in foutparkearder op de Noordkade yn Drachten in boete krige. Neffens him krige in oar foar itselde fergryp allinnich mar in warskôging.

Dêrop raamde de Drachtster it rydbewiis fan de eigener fan de auto út de hannen fan de BOA. Der ûntstie in wrakseling wêrby't de Drachtster de pink fan de BOA bruts.

De offisier fan justysje easke in boete fan 1000 euro, mar de rjochter fûn dat wat te mâl, om't er ek al in skeafergoeding fan 500 euro tawezen hie. "Anders loopt het wel erg in de papieren", sei plysjerjochter Bauke Jansen, dy't der dêrom mar in wurkstraf fan makke.