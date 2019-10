Plysjeûndersyk op frachtskip soarget foar nije spanning yn Strontrace

In frachtskip dat fan de plysje om noch ûnbekende reden Amsterdam net yn mocht, hat foar nije spanning yn de Strontrace soarge. It plysjeûndersyk op it frachtskip yn de Nieuwe Meer Sluis duorre in skoft. Dêrtroch rekke de Sterke Jerke syn foarsprong fan hast in kertier op de Verwisseling kwyt.