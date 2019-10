Strontrace-skûtsje Sterke Jerke as earste yn Warmond

Warmond is it plak dêr't de dielnimmers fan de Strontrace harren pûden dong ôfleverje moatte. Dat moat sa gau as mooglik, mar wol netsjes op it skilpaad op de wâl. As de lêste pûde fan board en op de wâl leit, klinkt der in toeter. Dan begjint ek de ferplichte oere rêst foar de bemanning en moat it skip oan de kant bliuwe.

Frachtbrieven tekenje

Yn de rêstoere wurde de frachtbrieven tekene en krijt de skipper in sek blombollen mei werom. Dy binne kweekt op de dong dy't ferline jier mei de Strontrace nei Warmond brocht is.