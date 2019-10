Hast tritich kultuerplannen tsjin iensumens yntsjinne by gemeente Ljouwert

Begjin oktober makke de gemeente bekend 50.000 euro stekke te wollen yn twa grutte en fiif oant sân lytse projekten tsjin iensumens.

Iensumens sichtber meitsje

De oanfregers binne foar it grutste part kultuermakkers. De projekten rinne útien fan sawol grutte as foarm, ûnderfining as doelgroep. De kommende wike sil de foarseleksjekommisje har bûge oer de projekten.

Neffens artistyk koördinator Tamara Schoppert fan Over de Drempel sil it noch in hiele put wurde om sân projekten dêrút te kiezen. Schoppert is der fan ûnder de yndruk dat der hast tritich inisjativen yntsjinne binne. De projekten dy't útkeazen wurde, moatte iensumens sichtberder en draachliker meitsje.