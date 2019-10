Govert Geldof fan SAM Waadhoeke stapt út polityk fanwege 'petteprobleem'

In oar probleem is dat syn wurk as adviseur in soad tiid freget, krekt as it riedswurk. "In de periode vanaf de campagne tot aan nu is de tijdbalans tussen raad en werk niet goed geweest." Sa hie Geldof somtiden it idee dat hy sa faak op 'en paad wie, dat syn persoanlike libben der ûnder te lijen hie. Geldof: "Ik heb het gevoel regelmatig met mijn vriendin een 'first date' gesprek te voeren."

De fraksje fan SAM Waadhoeke betreuret it fuortgean fan Geldof, mar hat respekt foar syn beslút.