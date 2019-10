HEA! Sineesk bewege yn Warns

Mei herheljende oefeningen en bewegingen de geastlike en lichaamlike sûnens behâlde en ferbetterje. Dat is de Sineeske bewegingslear Qigong. Yn Warns is in groep froulju hjir al jierren mei dwaande, ûnder lieding fan learares Ellen van der Hall. Op it stuit jout se les oan tolve froulju. En allegearre sizze se dat se der baat by ha.