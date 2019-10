Sven Kramer: "Ik gean der fanút dat ik folgjend wykein helje"

It wrâldbeker-kwalifikaasjetoernoai yn Thialf set op freed 1 novimber útein. Sneon sil Sven earst in 3.000 meter ride, dêrnei beslist hy definityf oft hy meidwaan sil.

"It giet eltse dei better"

"It is noait hûndert prosint dat ik it helje, mar as it sneon in bytsje goed giet, dan wol ik it sawiesa besykje." Sven hat net in soad pine mear nei it ûngemak. "It wie fansels wol efkes skrikke, mar sûnt tongersdei giet it eltse dei better. Ik haw net echt in soad pine hân. Earst wol efkes, nei it ûngemak sels, mar ik haw der mear hinder fan. Der siet in soad focht en bloed yn en dêrtroch koe ik myn rjochterknibbel net goed bûgje. En dat is wol wichtich op it iis. Mar dat giet no goed."