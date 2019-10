Luitzen Nijboer nije trainer foar Drachtster Boys

Lokhorst is tige wiis mei de beneaming fan Nijboer. Neffens Lokhorst hat Nijboer in soad ûnderfining as trainer en past syn fyzje en belutsenens mei it oplieden fan de jongerein by it belied fan de klup. Nijboer wie earder trainer by Harkemase Boys, HZVV, Drachtster Boys, MSC, VV Drachten en VEV'67.