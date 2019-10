Fryske Waadeilannen yn top tsien Lonely Planet

Elts jier wurdt troch de reisgids in top 10 makke fan plakken dêr't toeristen it measte foar harren jild krije. It is yn Nederlân net allinich 75 jier nei it ein fan de Twadde Wrâldoarloch, ek is der dit jier it Eurovisie Songfestival yn Rotterdam. Om oan it grutte skala fan eveniminten en feesten te ûntkommen, wurde de Waadeilannen oanrieden.

Net foar it earst

It is net de earste kear dat Fryslân foarby komt yn de top 10 fan bêste bestimming fan de Lonely Planet. Yn 2018 stie Fryslân as provinsje op it tredde plak. De reisgids hie it doe oer it gesellige en kompakte Ljouwert mei in bloeiende kafeekultuer, mar ek al oer it ûnbegrinze lânskip, mei as hichtepunt de Fryske Waadeilannen mei har sândunen en lange strannen.