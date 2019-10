Nije hoarekaoplieding op It Amelân om personielstekoart tsjin te gean

De oplieding wurdt folsein oanbean op It Amelân. Dielnimmers krije de oplieding fergoede, in betelber plak om selstannich te wenjen en binne fersekere fan in baan nei it beheljen fan it diploma. Dêr komt in spesjale kampus sa't de studinten de reguliere oplieding fan twa jier yn ien jier dwaan kinne.

Tekoart oan personiel

Undernimmers, it ûnderwiis en de polityk wolle studinten nei it eilân helje om't it flink fergrizet. Elts jier komme der goed 700.000 toeristen op It Amelân. Sy soargje foar wurkgelegenheid, mar om't it eilân te krijen hat mei dy fergrizing, rint it personielstekoart op. Mei dit plan wol men jongerein op it eilân hâlde en jongeren fan it fêstelân derhinne helje.

Yn totaal kinne der foarearst tweintich studinten meidwaan oan de Ameland Academy. Dan giet it om jongerein dy't nivo 2 of 3 foar kok of gasthear/frou dwaan wolle. De opieding set yn febrewaris 2020 útein.