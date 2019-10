Jasper Brunsmann wrakselet mei trainingen: "Dan komt het er niet uit"

"Ik doe wel 100 procent mijn best, maar dat is 80 procent van wat ik kan. Iets houdt me tegen." Brunsmann wrakselet mei trainingen. Dêrop kin hy net sjen litte wat er yn wedstriden wol kin. "Als het erom gaat tijdens wedstrijden, gaat het goed. Maar op de trainingen komt het er niet uit. Dat is soms frustrerend, maar aan de andere kant weet ik dat het bij een wedstrijd wel goed gaat. De bondscoach weet ook wel dat ik niet echt een trainingsbeest ben."

Mar wêr sit it probleem dan? Hoe kin it dat it Brunsmann op de training net slagget? "In de wedstrijd denk ik niet na. Tijdens de training rijd ik maar gewoon rondjes en kan ik me niet 100 procent focussen op dat ene ding. Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting zeggen: 'doe gewoon je eigen ding.' Je kunt wel de koning van de zomer zijn, maar daarmee kom je niet verder in de winter", sa seit Brunsmann.

Ferline jier spile de 20-jierrige shorttracker eins allinne in rol yn de efterfolgingsploech. No wol er ek yndividueel in rol spylje. "Ik wil standaard in het wereldbekertoernooi zitten, hoofdtoernooien rijden en finales rijden. Dat is het doel. Het mooiste zou zijn om bij de wereldbeker in Dordrecht de 500 meter te rijden."