Sociaal Domein Fryslân: "Kontrolearje wêr'tst foar tekenest as jeugdhelpoanbieder"

De gemeente Ljouwert wurket gear mei it Sociaal Domein Fryslân, it SDF. Wethâlder Hilde Tjeerdema fynt it sneu hoe't de gong fan saken gie, mar stelt ek dat soachgboeren better oplette kinnen hienen.

"It is hiel ferfelend datst minder jild krijst as dêr'tst op rekkene hast," fertelt sy. "Ik kin my yntinke dat sy deromhinne boud ha en dat sy útgien binne fan in bepaald taryf. Mar it is wichtich om te fermelden dat dit al fan 1 jannewaris 2018 ôf sa wie, mar dat inkelde soarchboeren altyd út te hege ferbliuwskomponint wei deklarearre ha. Dat betsjut dat sy in it begjin al te folle fergoeding krigen ha, mar hjir gjin rjocht op hiene."

Tjeerdema tinkt dan ek dat inkelde soarchboeren har fersjoen ha op wat sy biede moatte. "Ik tink dat it goed is om te kontrolearjen dêr'tst foar tekenest as jeugdhelpoanbieder. Watfoar ferbliuw en watfoar soarch moat ik regelje en kin ik dat wol? As dat net it gefal is, dan kin it ek sa wêze dat dy bern eins op in oar plak better passe en dat de soarchbuorkerij te swiere kliïnten oannommen ha. It is altyd matched care."