Steuring oan brêge Dronryp, krekt twa wiken foar wurksumheden

Provinsje Fryslân hie moandeitemiddei te kampen mei in steuring oan de brêge by Dronryp, oer it Van Harinxmakanaal. Technysk personiel hat derfoar soarge dat de reade lampen útset binne en de slachbomen omheech treaun binne. De steuring is dêrmei lykwols noch net oplost. De steuring komt krekt twa wiken foar't de provinsje mei de brêge oan de gong sil.