Se wie der eins mei opholden, mar sneon stie sy 'gewoan' wer oan de start by de earste reedrydmaraton fan it seizoen yn Amsterdam: Carien Kleibeuker. De 41-jierrige reedrydster, dy't yn 2014 Olympysk brûns wûn op de 5 kilometer, koe it net litte om har izers wer om te binen en dus wie it beslút om op te hâlden net sa definityf as it like.