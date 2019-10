Fryske advokaat stiet fertochte yn saak Ruinerwold by

Advokaat Robert Snorn fan it advokatekantoar Bakx en Snorn op It Hearrenfean nimt de ferdigening op him fan ien fan de fertochten yn de saak Ruinerwold. It giet om de heit fan de bern, dy't njoggen jier mei elkoar yn ôfsûndering op in pleats yn Ruinerwold wenne ha.