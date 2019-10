Proef om inoars soarchkliïnten op te fangen dy't time-out nedich hawwe

It GGZ Fryslân-ûnderdiel MindUp en Zienn binne úteinset mei in proef om soarchkliïnten fan beskerme wenjen-lokaasjes fan inoar op te fangen dy't in time-out nedich hawwe. Somtiden moat in kliïnt - al dan net twongen - tydlik syn of har plak ferlitte, Mei in nije saneamde time-out regeling kin sa'n kliïnt dan foar maksimaal 14 dagen terjochte by in oare beskerme wenjen-lokaasje.