Noardlike fuotbalderby is 'Wedstriid fan de Wike'

De sfear is goed by SC Hearrenfean. Nei de oerwinningen op VVV-Venlo, PEC Zwolle en AZ is de ploech fan Jansen trochgroeid nei it sechde plak yn de earedifyzje. Tsjinstanner FC Groningen stiet alfde. "Mar SC Hearrenfean tsjin FC Groningen bliuwt fansels altyd in spesjale wedstriid. Hielendal no't de derby yn Fryslân tusken SC Hearrenfean en SC Cambuur der net is," fertelt sportferslachjouwer Andor Faber. "It wurdt net foar neat de 'Derby van het Noorden' neamd."

De wedstriid set sneintemiddei om 12.15 oere útein. It is fansels live te folgjen by Omrop Fryslân op 'e radio. Ferslachjouwer Roelof de Vries is der by yn it Abe Lenstra Stadion.