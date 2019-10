Elkien wol bewenners yn nij kompleks op it plak fan Nij Ylostins yn Drylts

Wurdt it kompleks wol sloopt?

Oft Nij Ylostins yn 2022 ek echt sloopt wurde kin, stiet noch net fêst. Want by gemeente Súdwest-Fryslân is in fersyk yntsjinne om it kompleks ta gemeentlik monumint te ferklearjen. Op 15 novimber moat dêr útslútsel oer wêze.

De bewenners fan Nij Ylostins binne tige sprekken oer it brief fan Elkien. "Wij kunnen nu in IJlst bij elkaar blijven. Daar was het ons om te doen," seit bewenner Hans Onderwater. "Dat er een voorziening in IJlst blijft is ook goed nieuws voor jongere generaties. Het gaat er om dat mensen in eigen stad kunnen blijven."

Op 3 oktober binne der fragen foarlein oan wethâlder Faber, nei't bewenners ein septimber sprutsen hat mei in tal riedsleden. Faber joech al oan dat de bewenners yn Nij Ylostins of in ferlykbere selsstannige wenfoarsjenning yn Drylts wenjen bliuwe koene.