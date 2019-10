Sportcast: "Wat hat Cees Roozemond eins goed dien by Hearrenfean?"

SC Hearrenfean wûn yn Den Haag mei 4-2 fan AZ. In protte minsken hienen dat net ferwachte. Dochs seach Arjen de Boer it al in bytsje oankommen: "It is strontferfelend om tsjin Hearrenfean te spyljen as je de bettere ploech binne, want Hearrenfean is flymskerp yn de counter."

Snein spilet Hearrenfean de derby tsjin FC Grins. Andor Faber tinkt dat Hearrenfean ek dan winne kin: "Ast de ploegen op dit momint neist elkoar leist, dan is SC Hearrenfean de favoryt."

Dochs is it net allegear hosanna by Hearrenfean, sa is der noch hieltyd gjin haadsponsor. Roelof de Vries is hurd yn syn oardiel: "Cees Roozemond hat noch neat goed dien by Hearrenfean."