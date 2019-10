Vlaggen Unie stjoert Fryske flaggen nei Brabân mei persoanlik kaartsje

Boer Iwan Zantvoort fan Vinkel (Noard-Brabân) hie in Fryske flagge besteld om't hy sa dúdlik meitsje wol dat er fynt dat der yn Fryslân better nei boeren harke wurdt as yn syn eigen provinsje:. Hy krige by syn Fryske flagge in kaartsje mei in persoanlik boadskip derop: 'Sterkte en succes gewenst, team Vlaggen Unie'.