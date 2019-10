Soarchbuorkerijen yn need: "Ik tink hiel faak oan ophâlden"

Besunigings yn de soarch

"Op 1 septimber krigen wy in brief op de matte, dêr't yn stiet dat wy tekenje moasten foar in leger taryf", begjint Attsje de Vries fan soarchbuorkerij Moai Seldsum yn Oentsjerk har ferhaal. Moai Seldsum is in soarchbuorkerij dêr't alle leeftiden opfongen wurde. Sy binne yn 2003 begûn as útfanhûs-bedriuw, mar it is no útgroeid ta in 24-oers soarchbuorkerij. Minsken mei in beheining kinne in dei by Moai Seldsum terjochte foar in dei ûntspanning, mar der wenje ek minsken permanint.

De (takomstige) permaninte bewenners fan Moai Seldsum ûnder de 18 jier ha no in probleem, sa stelt Attsje. "Wy gean fan 257 euro nei 125 euro foar in bern foar ien dei. Dat is in mear as de helte minder. En 125 euro foar ien dei foar in bern liket noch folle, mar as je witte dat der in begelieder by moat en de soarch noch folle kostet, dan bliuwt der neat mear fan oer. Dan moat wy gewoan sels jild bylizze en dat giet net."

Feroaring fan de yndieling

Earst waarden de tariven keppele oan de bern, mar no giet it Sociaal Domein Fryslân (SDF) ynienen oer op in oar systeem. "Sy keppelje no lokaasjes oan bepaalde tariven", leit Attsje út. "Neffens it SDF sitten soarchbuorkerijen yn in leech taryf, om't dy net swiere gefallen helpe. Dan kinst mei minder jild ta. Op himsels wol logysk redenearre fanút it perspektyf fan de besunigings, mar der binne wol deeglik ek soarchbuorkerijen dy't bern helpe dy't folle omtinken nedich ha."