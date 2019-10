Strontrace 2019: "Wy gean tsien kear heal dea"

Fonger de Vlas, bemanningslid fan de Sterke Yerke, docht foar it earst mei oan de Strontrace. "It is wol spannend. Bist trije dagen non-stop oan it bealchjen. Dat is pittich. Wy ha in hiel soad oan it hurdrinnen en oan it hurdfytsen west om kondysje te krijen. Wy binne topfit. Mar wichtiger noch is datst goed mei de oare bemanningsleden opsjitte kinst."

Woansdeitemoarn wurdt de finish fan de earste skûtsjes yn Warkum ferwachte.