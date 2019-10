Earste Amelanner kampioenskip Tikkerke foar bern

It kampioenskip sil plakfine yn sporthal de Slinger oan de Oranjewei yn Hollum en it moat hâlden wurde mei de offisjele regels. Bern fan de basisskoallen op it eilân út de groepen 5 oant en mei 8 kinne harren oanmelde fia Sport Fryslân.

De organisaasje op it eilân leit yn hannen fan de buortsportcoaches Martine Kienstra en Esther Renes, fan de gemeente en it JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) út. Sy hiene sjoen dat earder dit jier foar it earst in 'Opsterlands Tikkampioenschap' wie. Dat waard organisearre troch Luca Spin fan Sport Fryslân, dy't dêr in ynnovaasjepriis foar krige. Foar It Amelân wie it de ynspiraasje.