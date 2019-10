Grutskalige kontrôle-aksje op it Waad

Der wurdt ûnder oare kontrolearre op strânriden, beropsmjittich en rekreatyf fiskjen, snelfarren en yllegale saken yn kwelders. Rykswettersteat is sawol dielnimmer as koördinator fan it hiele barren. Oare tsjinsten dy't meidogge, binne ûnder oare de lanlike plysje, beide provinsjes, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, de wetterskippen, de provinsjale hanthaventsjinst FUMO en Justysje.

It bliuwt net by ien kear

It is foar it earst dat der op sa'n grutte skaal gearwurke wurdt foar in kontrôle-aksje yn it noarden. It moat it grutte publyk dúdlik meitsje wat der wol en wat der net kin yn it Waad. Boppedat moat it de gearwurking tusken de belutsen tsjinsten sterker meitsje. It bliuwt net by dizze iene kear: yn novimber komt der wer sa'n grutte kontrôle. De datums dêrfan wurde net bekend makke.