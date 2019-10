Dennis Visser: "Heb het gevoel dat ik harder heb getraind dan ooit"

Dennis Visser is spesjalist op de relay. Hy waard twa kear Europeesk Kampioen mei de ploech en yn 2017 belibbe hy syn hichtepunt mei de relay troch wrâldkampioen te wurden yn Rotterdam. "Het is voor mij weer het doel om een vaste plek te hebben in de relayploeg. Zonder Sjinkie er bij zijn we natuurlijk wel minder, maar we hebben er nu een aantal jongelingen er bij. Daardoor merk je dat we beter worden. Het doel is om me straks goed te laten zien." Boppedat hat hy goed dwaande west mei syn materiaal. "We sleutelen natuurlijk vooraf altijd veel aan ons materiaal en dat is dit keer goed gelukt."

Dennis Visser is opnommen yn de seleksje foar de earste twa wrâldbekers fan it seizoen. De earste is yn it wykein fan 1-3 novimber yn Salt Lake City. De twadde is in wike letter (8-10 nov) yn Montreal.