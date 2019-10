Foodfestival yn Drachten: sûn ite út eigen streek

Rineke Dijkinga joech de lêzing 'Weten over heerlijk eten.' In wichtich betingst foar in sûn brein is sûn iten. Neffens har is it dêrom goed om te witten wêr it iten krekt wei komt. "Ik denk dat we bijna niks meer over voedsel weten, maar het wordt belangrijker als consument om te weten wat er wel en niet in ons voedsel zit en waar het vandaan komt. Wie heeft het geteeld en over wat voor afstand is het voedsel aangevoerd," seit Dijkinga, dy't wurket foar Heerlijk Westerwolds Land.

Iten út eigen gea

"Gemiddeld legt een voedingsmiddel 2.400 kilometer af, maar er zijn ook wel die 60.000 kilometer afleggen. We zouden veel kunnen oplossen voor het milieu als we meer uit eigen land gaan eten. De lunch vandaag bewijst dat het kan: de quinoa komt uit Groningen, de pompoenen hier uit de streek, de haver die uitgeserveerd wordt als burger uit Westerwolde," leit Dijkinga út.

Sûn iten foar de elite?

It kin, sa docht bliken yn Drachten. Mar yn de praktyk is it wol sa dat produkten fan fierder fuort wol goedkeaper binne. Is in sûn itpatroan wol mooglik foar minsken mei in lytse beurs? "Het moet niet zo zijn dat gezond eten iets voor de elite wordt, voor mensen met een grote portemonnee," fynt Dijkinga.

"Maar gewoon simpel met het seizoen mee eten scheelt veel. Dat is nou eenmaal goedkoper. Maar lokaal dingen produceren, daar zijn we niet meer op ingericht. We produceren wel, maar we exporteren. Het moet weer zo worden dat we lokaal telen, maar ook weer verwerken. Eten van Nederlandse bodem moet hier weer op het bord komen. Daar moet het omslagpunt komen. Doordat we het vaker doen en beter regelen, wordt het weer betaalbaarder," mient sy. Feroarje troch te dwaan, dêr komt it neffens har op del.