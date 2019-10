Bousektor: "PFAS-maatregel grutter probleem as stikstofkrisis"

Dêr't boeren massaal protestearje tsjin de stikstofmaatregels, hawwe bedriuwen yn de bousektor der noch in ekstra probleem by. Want foar dizze sektor spilet ek nochris de kwestje fan de PFAS. Dat is in groep fan 6000 giftige stoffen, dy't op in hiel soad plakken yn de grûn sitte. In nije noarm fan it Ryk soarget der no foar dat de bousektor in grut probleem hat mei dy fersmoarge grûn.

Nije noarm

De nije noarm stelt dat alle grûn dy't ferpleatst wurdt, testen wurde moat op PFAS. As der mear as 0,1 mikrogram per kilo yn de grûn sit dan mei de grûn net ferfierd wurde. Ut ûndersyk fan it RIVM docht bliken dat mear as 85 prosint fan de grûn dy't oant no ta test is boppe dizze noarm sit.

"De noarm soe eins tsien kear sa grut wêze moatte om it wurkber te meitsjen", stelt De Boer. "Sûnens is in grut tema yn ús sektor. Mar it nuvere is dat ik neat hear oer wat se dwaan sille mei de fersmoargers en wêr't de stof weikomt. Yn dy tuskentiid hat ús sektor der oergriislik folle lest fan. It wetter stiet kollega's oan de lippen. Benammen by transportbedriuwen is it krisis op dit stuit."