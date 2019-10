Restaurateurs posityf oer opknapbeurt skilderij Salomons Rechtspraak

Dit wykein waard bekend dat de stifting Bolswards Historie de befolking fan Boalsert freegje wol mei te beteljen oan it opknappen fan it skilderij. Yn totaal moat der 50-tûzen euro op it kleed komme. Tsientûzen dêrfan moat komme fan de befolking en de bedriuwen yn de stêd.

Tiid foar in opknapbeurt

Neffens de stifting is it skilderij Salomons Rechtspraak fan grutte histoaryske wearde foar Boalsert. It waard yn de santjinde iuw skonken oan it doe krekt nije stedhûs. Sûnt dy tiid is it nea echt opknapt en neffens Menno Dooijes is dat te sjen. Al skrok er net fan de stea fan it skilderij.