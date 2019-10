Wurk oan de N359 tusken Boalsert en Warkum

De besteande dyk wurdt ûnderhâlden en ferbrede en ek wurde twa krúspunten oanpakt. "Yn it ramt fan de feiligens fiere wy it wurk út", fertelt projektlieder André de Vries fan de provinsje. "Ferkear moat der rekken mei hâlde dat de dyk tusken 19.30 oere oant 05.30 oere ticht. Der binne omliedings."

Helptsjinsten binne op 'e hichte steld fan de wurksumheden. Ek binne der foar helptsjinsten trochgongen, sadat se altyd op it plak fan bestimming komme kinne. De Vries: "It wurk oan de N359 makket diel út fan it gruttere projekt 'Tsjerkwert-Warkum'. It earste diel fan dit projekt moat foar de kryst klear wêze."