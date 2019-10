Soarchbuorkerijen yn need: "Ik hoopje dat ik de ein fan oktober noch helje kin"

Soarch foar bern dy't permanint op de lokaasje wenje, is no net mear beteljen. De bern moatte dus eins ferhúzje. Hoekstra stiet net allinnich yn syn ferhaal. In protte soarchbuorkerijen kinne net mear 24-oers soarch oan bern jaan en moatte dy wegerje. "Ik kin net mear rûnkomme en myn pasjinten net mear de soarch jaan dy't se nedich hawwe. Dy moatte no nei in ynstelling en dan giet it allinne mar minder mei se. Ik fyn it ferskriklik."

Feroaring taryf

It Sociaal Domein Fryslân, in gearwurkingsorganisaasje fan Fryske gemeenten, hat sûnt 1 septimber taryfferoaringen trochfierd. Dy binne needsaaklik om't de soarch net mear te beteljen is en hieltyd mear ûnder druk komt te stean. Soarchbuorkerijen, dêr't bern oant 18 jier ferbliuwe, wurde yndield yn trije kategoryen dy't rinne fan heech oant leech.

In bedriuw dat yndield is in de heechste kategory, kriget 257 euro subsydzje deis per bern. Dêr moatte sy personiel fan betelje, mar fansels ek de goede soarch leverje oan de pasjint. Dit binne faaks bern mei in grutte beheining dy't sels net mear in soad kinne. Sy moatte dan 24 oeren deis yn 'e gaten hâlden wurden.

Helte minder

In protte soarchbuorkerijen hawwe dizze 'swiere' gefallen en krije dêr in passend taryf foar. No is dat troch Sociaal Domein Fryslân flink feroare, wêrtroch't soarchbuorkerijen yn de problemen komme. Yn stee fan de hege yndieling sitte alle soarchbuorkerijen no neffens it SDF yn it lege taryf. It taryf wat sy dêrfoar krije is 125 euro deis, de helte minder dus.

"Mar dy groepen mei bern sitte hjir no wol allegearre al", begjint Marten Hoekstra syn ferhaal. "Sy hawwe in soad soarch nedich en der moat ek personiel by dy't dat kin. Dy bern kinne wy no eins net mear fersoargje. Ik haw efkes rekkene, mar ik moat om út te kinnen myn personiel 5,40 euro de oere jaan. Personiel is al dreech te finen yn de soarch, mar mei sokke fergoedingen al hielendal. Njonken dat moat de soarch ek noch oan de pasjint jûn wurde. Dat kostet ek noch hieltyd in protte."

Earst waarden tariven keppele oan de bern, mar no giet Sociaal Domein Fryslân ynienen oer op in oar systeem. "Sy keppelje no lokaasjes oan bepaalde tariven", seit Marten. "Neffens it SDF sitte soarchbuorkerijen yn in leech taryf, om't sy net swiere gefallen helpe. Dan kinst mei minder jild troch. Op himsels is dat wol logysk redenearre fanút de besunigingen besjoen, mar der binne wol deeglik ek soarchbuorkerijen dy't bern helpe dy't folle oantinken nedich hawwe."