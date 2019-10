Twa jonges (15) oanhâlden foar strjitrôf yn Ljouwert

It 17-jierrige slachtoffer waard skopt en slein troch de jonges. Troch de help fan in tsjûge waarden de fertochten tsjinholden, mar se naaiden út mei in part fan de bút.

De jonges waarden efkes letter oanhâlden op de Vredeman de Vriesstraat. Se binne ynsletten en wurde foarlaat oan de rjochter-kommissaris.