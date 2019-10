Ynspiraasje foar goed iten op festival yn Drachten

It festival luts in soad minsken. Inkelde tûzenen namen de muoite te sjen op 'e merk of oan te skowen by ien fan de sprekkers. Ien fan har is Rineke Dijkinga, ortomolekulêr terapeut. Sy wol oantoane dat it goed mooglik is je eigen iten út de eigen buert wei te heljen. Sa hie se in lunch gearstald, mei ûnder oare quinoa út Grinslân en pompoensop makke fan pompoenen út de omkriten fan Drachten.

2.400 kilometer

Neffens Dijkinga moatte we wer útfine dat soks bestiet: "Voedsel uit de supermarkt heeft gemiddeld 2.400 kilometer afgelegd. Terwijl je soms in je eigen buurt perfecte eigen geteelde groenten kunt kopen."

Dijkinga sjocht ek fuort ien fan de grutte obstakels: de kostpriis. "Het moet niet zo zijn dat gezond voedsel alleen te betalen is door de elite. Het zou al zoveel schelen als we weer mee gaan eten met het seizoen. Want seizoensgebonden groenten zijn veel goedkoper. Het probleem is echter dat we daar niet meer op zijn ingericht. We exporteren veel."

Mear lokaal

Se wol dan ek dat der folle mear lokaal teeld wurdt: "Daar zet ik mij al jaren voor in. Dat we weer eten op het bord krijgen dat hier geproduceerd wordt. Dat is nu nog vreselijk veel duurder. Dat moet veranderen."